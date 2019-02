Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Einbruchstatorte in Siegburg-Kaldauen

Siegburg (ots)

Drei Einbrüche haben sich gestern (13.09.2018) im Siegburger Stadtteil Kaldauen ereignet. Betroffen waren drei Einfamilienhäuser in der Petersbergstraße, im Höhenweg und in der Münchshecke. Die Täter näherten sich in allen Fällen von der vor Blicken geschützten Gebäuderückseite. Vermutlich mit einem einfachen Schraubendreher hebelten sie in zwei Fällen ein Fenster auf. Bei dem Tatort in der Münchshecke kletterten sie auf den Balkon des Hauses und brachen die Balkontür auf. Die Täter bewegten sich anschließend ungehindert in allen Räumen der Häuser und durchsuchten Schränke und Schubladen. Teilweise verstreuten sie deren Inhalt auf dem Boden. Entwendet wurden neben der "klassischen" Beute, wie Bargeld und Schmuck, in einem Fall auch Zigarren im Wert von mehreren hundert Euro, eine Kaffeemaschine und eine hochwertige Jacke. Der Wert der Beute bei den drei Einbrüchen liegt bei rund 2.000 Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit den Einbrüchen bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Siegburg unter 02241 541-3121 in Verbindung zu setzen. Die Berater der Einbruchsprävention bieten am Montag, 18.02.2019, in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr, in den Räumen der Polizei in Siegburg an der Frankfurter Straße, eine kostenfreie Beratung zum Thema "Schutz vor Wohnungseinbrüchen" an. Voranmeldung unter der Rufnummer 02241 541-4777 (Bandansage). (Bi)

