Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw überschlug sich

alkoholisierter Fahrer unverletzt

09.02.2019, 05:30 Uhr; Hennef, L 125 ( Wippenhohner Straße ) (ots)

Ein 19 jähriger Hennefer befuhr um 05:30 Uhr mit seinem Pkw die L 125, aus Fahrtrichtung Hennef-Lanzenbach kommend, in Fahrtrichtung Bonner Straße. Auf gerader Strecke im Streckenabschnitt zwischen den Einmündungen Fasanenweg und Bonner Straße kam der 19 Jährige dann mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb in der Böschung liegen. Der Fahrzeugführer flüchtete zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, kehrte dann allerdings wieder an den Unfallort zurück, als die eingesetzten Beamten die Unfallaufnahme durchführten. Da in der Atemluft des 19 Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde ein Alkoholvortest durchgeführt, welcher einen Wert von 0,72 Promille ergab. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein und der Pkw des 19 Jährigen wurden sichergestellt. (Li.)

