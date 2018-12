POL-SU: Mofafahrerin prallt gegen parkenden Pkw

Hennef (ots) - Am 08.12.2018 gegen 13:30 Uhr fuhr eine 52-jährige Mofafahrerin auf der Stossdorfer Straße in Hennef in Richtung der Bonner Straße. Laut Zeugen touchierte sie aus ungeklärten Gründen einen Randstein, geriet ins Straucheln und verlor die Kontrolle über ihr Zweirad. Anschließend prallte sie gegen das Heck eines parkenden Pkw am Fahrbahnrand und schlug in die Heckscheibe. Die Henneferin musste mit schweren Verletzungen per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.(Ri)

