POL-SU: Vorfahrtsverstoß mit schwerverletztem Smart-Fahrer

Siegburg (ots) - Beim Abbiegen von der Ausfahrt der Bundesstraße 56 (B56) auf den Willy-Brandt-Ring in Richtung Troisdorf hat ein 19-jähriger Smart-Fahrer einen LKW der RSAG, der auf dem Willy-Brandt-Ring in Richtung Siegburg fuhr, übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der junge Mann aus Niederkassel schwer verletzt. Der Smart-Fahrer hatte die B56 aus Richtung Sankt Augustin kommend verlassen und wollte am Ende der Ausfahrt nach links abbiegen. Beim Abbiegen auf den bevorrechtigten Willy-Brand-Ring prallte er gegen den Mercedes-LKW. Der 58 Jahre alte Fahrer des Müllwagens hatte noch gebremste und versucht auszuweichen, konnte den Unfall aber nicht verhindern. Durch die Aufprallwucht wurde der Smart einige Meter über die Fahrbahn geschleudert und landete in einem Straßengraben. Der 19-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Bislang konnte er noch nicht zum Unfallhergang befragt werden. Ob ein Mobiltelefon, dass von der Polizei sichergestellt wurde, mit dem Unfall im Zusammenhang steht, ist noch unklar. Der stark beschädigte Smart wurde aus dem Straßengraben geborgen und abtransportiert. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 14.000 Euro. An der Unfallstelle kam es im Berufsverkehr zu Behinderungen. (Bi)

