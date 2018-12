POL-SU: Mutmaßliche Einbrecher vertrieben

Siegburg (ots) - Am 05.12.2018 gegen 18:20 Uhr klingelte es an der Haustür eines Hauses an der Straße Scherbenberg in Siegburg. Die Inhaber öffneten nicht und bemerkten kurz darauf wie jemand versuchte, einen Rollladen an der rückwärtigen Seite des Doppelhauses hochzuschieben. Eine 41-jährige Bewohnerin schrie den mutmaßlichen Einbrecher laut von innen an, woraufhin dieser sofort durch die Gärten der Nachbarhäuser flüchtete. Leider konnten die Geschädigten aufgrund der Dunkelheit keine Personenbeschreibung abgeben. Die alarmierten Polizisten trafen im Rahmen der Fahndung zwei zunächst Verdächtige an. Nach weiteren Ermittlungen konnten diese jedoch als Täter ausgeschlossen werden. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

