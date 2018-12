POL-SU: Mehrere BMW in Kriegsdorf leergeräumt

Troisdorf (ots) - Am Dienstagmorgen (04.12.2018) mussten fünf BMW-Besitzer aus dem Bereich Troisdorf-Kriegsdorf feststellen, dass Teile der Innenausstattung ihrer Fahrzeuge ausgebaut und gestohlen wurden. Die Autos waren am Vorabend (03.12.2018) in den Zufahrten der jeweiligen Wohnhäuser am Bussardweg, an der Brucknerstraße, an der Reichensteinstraße, am Pirolweg und an der Birklestraße abgestellt. In drei Fällen schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein und bauten Navigationsgeräte, Lenkräder und Airbags aus. In den anderen beiden Fällen ist unklar, wie die Fahrzeuge geöffnet wurden. Möglicherweise wurde hier das Funksignal der Verriegelung abgefangen, sodass die Täter die beiden BMW ohne Beschädigung öffnen und ausräumen konnten. Der Sach- und Beuteschaden liegt im Bereich von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei Troisdorf sucht Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen machen können. Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

