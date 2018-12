POL-SU: Diebstahl auf Weihnachtsmarkt

Niederkassel (ots) - Am ersten Adventwochenende fand auf dem Adenauerplatz in Niederkassel-Mondorf der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. In der Nacht von Sonntag (02.12.2018) auf Montag (03.12.2018) hatten Diebe zwei Zapfanlagen für Bier und für Glühwein aus einem blauen Kühlanhänger gestohlen. Ob die Täter den Anhänger dazu aufbrechen mussten, ist unklar. Der Wert der beiden Anlagen liegt bei mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

