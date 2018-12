POL-SU: Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten

Siegburg/Troisdorf (ots) - Mehrfach musste die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis gestern (03.12.2018) zu Verkehrsunfällen mit verunglückten Zweiradfahrern ausrücken. Zuerst war gegen 09.00 Uhr ein 72 Jahre alter Motorrollerfahrer in Siegburg am Kreisverkehr auf der Wilhelmstraße gestürzt. Nach eigenen Angaben hatte der Senior aus Niederkassel einen Fußgänger, der die Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg queren wollte, zu spät wahrgenommen. Er bremste seinen Motorroller stark ab und verlor die Kontrolle über das Gefährt. Der 72-Jährige stürzte auf die nasse Fahrbahn und verletzte sich. Er kam mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus. Während sich die Beamten der Polizeiwache Siegburg noch um diesen Unfall kümmerten, waren ihre Troisdorfer Kollegen bereits auf dem Weg zur Pastor-Böhm-Straße nach Sieglar. Dort war eine 60-jährige Troisdorferin gegen 09.45 Uhr ebenfalls mit ihrem Motorroller gestürzt. Nach ihren Angaben war das Zweirad ins Schlingern geraten und umgestürzt. Dabei verletzte sich die Troisdorferin und kam ins Krankenhaus. Ob hier die nasse Fahrbahn für den Unfall ursächlich war ist unklar. Möglicherweise war die Frau mit dem Vorderrad des Motorrollers in die auf der Straße verlegten Gleise geraten. Abends gegen 18.30 Uhr stürzte dann ein Radfahrer in Troisdorf. Der 49-jährige Radler war beim Abbiegen von der Taubengasse in die Marmorstraße gestürzt. Nach Angaben des Troisdorfers war das Fahrrad während des Abbiegens auf regennasser Fahrbahn weggerutscht. Der 49-Jährige musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Aufgrund der starken Regenfälle der letzten Tage hat sich sogenanntes "Sommerglatteis" gebildet. Durch den sehr trockenen und regenarmen Sommer haben sich durch Staub, Blütenpollen, usw. Ablagerungen auf der Fahrbahn gebildet und verfestigt. Diese werden nun durch den Regen wieder gelöst und es entsteht ein "glatteisartiger" Film auf der Straße. Sorgen Sie für gute Bereifung mit ausreichendem Profil und fahren Sie vorsichtig! (Bi)

