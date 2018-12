POL-SU: Beim Abbiegen die Kontrolle verloren

Lohmar (ots) - Am 02.12.2018 gegen 14:40 Uhr war ein 23-jähriger Fahrer aus Overath mit seinem VW Golf auf der Schlehecker Straße (L 84) in Lohmar unterwegs. Auf der Fahrt von Lohmar-Durbusch in Richtung Honrath bog er nach rechts auf die Hoffnungsthaler Straße (K 23) in Richtung Hoffnungsthal ab. Dabei geriet der Pkw auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und der 23-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen drehte sich um die eigene Achse, rutschte nach links über den Radweg und einen Grünstreifen. Anschließend prallte er mit der rechten Seite gegen einen Baum des angrenzenden Waldes. Der Fahrer stieg leicht verletzt aus und wurde vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.(Ri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell