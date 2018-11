POL-SU: Fußgänger von Pkw erfasst

Sankt Augustin (ots) - Am 30.11.2018 gegen 09:20 Uhr wurde in Sankt Augustin ein Fußgänger von einem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt. Wie bislang ermittelt werden konnte, war eine 47-jährige Pkw-Fahrerin aus Siegburg auf der Frankfurter Straße in Sankt Augustin-Buisdorf von Hennef in Richtung Siegburg unterwegs. Nahe der Einmündung zur Ringstraße kam sie aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf dem parallel verlaufenden Geh/Radweg weiter. Der VW-Sharan erfasste nach einigen Metern einen Fußgänger frontal, der an der dortigen provisorischen Bushaltestelle stand. Der 19-jährige Sankt Augustiner wurde durch den Aufprall mehrere Meter weit geschleudert und blieb mit lebensgefährlichen Verletzungen liegen. Notarzt und Notfallassistenten des alarmierten Rettungsdienstes versorgten den bewusstlosen Mann vor Ort, ehe er in eine Klinik gebracht wurde. Auch die Autofahrerin war augenscheinlich gesundheitlich stark beeinträchtigt und kaum ansprechbar. Obwohl äußerlich unverletzt, musste sie wegen ihres bedenklichen Zustandes ins Krankenhaus gebracht und intensivmedizinisch betreut werden. Ob es sich bei ihr um eine Unfallfolge oder um eine akute Erkrankung handelt, ist noch unklar.(Ri)

