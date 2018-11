POL-SU: Aus der Kurve gerutscht

Much (ots) - Eine 30-jährige Frau aus Overath ist am Donnerstagmorgen (29.11.2018), kurz nach 07.00 Uhr, mit ihrem weißen Renault auf der Landstraße 318 (L318) in Höhe Much-Klauserhof aus der Kurve gerutscht und verunfallt. Der Wagen blieb auf der rechten Seite im Graben liegen. Mit an Bord war das knapp 2-jährige Kind der Overatherin. Beide sind mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die junge Frau war mit ihrem Kleinwagen auf der stark abschüssigen L318 aus Richtung Schwellenbach in Richtung Klauserhof gefahren. In einer starken Rechtskurve war ihr Fahrzeug auf nasser und laubbedeckter Fahrbahn nach außen getragen worden und nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Renault musste von einem Abschleppdienst aus dem Straßengraben geborgen werden. Dazu musste eine Fahrspur der L318 kurzfristig gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 5.000EUR geschätzt. (Bi)

