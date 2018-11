POL-SU: Pkw-Fahrerin übersieht Motorradfahrer

Niederkassel-Mondorf (ots) - Am heutigen Montag, dem 26.11.2018 erhielt die Polizei über Notruf die Meldung über einen Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer in Niederkassel-Mondorf. Durch die Rettungsleitstelle wurden ein Notarzt und ein Rettungswagen entsandt. Nach den ersten Ermittlungen befuhr ein 58jähriger Motorradfahrer aus Troisdorf die Provinzialstraße in Richtung Troisdorf. Eine 44jährige Pkw Fahrerin wollte von der untergeordneten Rosenthalstraße in die Provinzialstraße einbiegen und übersah dabei den Kradfahrer, wodurch es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Kradfahrer wurde dabei zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Er wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt zu einem Krankenhaus transportiert. Die Provinzialstraße wurde während der Unfallaufnahme, zu der auch das VU-Aufnahmeteam hinzugezogen wurde, komplett gesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 EUR geschätzt. (DS)

