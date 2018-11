POL-SU: Diebe stehlen Taschen aus Supermarktbüro - Polizei bittet um Hinweise

Lohmar (ots) - Zwei lenken ab, einer steckt ein - auf diese Weise waren Ladendiebe am Samstag (24.11.2018) in einem Supermarkt in Lohmar aktiv. Allerdings wurde diesmal nichts eingesteckt, sondern aus dem Fenster geworfen. Und auf Waren hatten es die Diebe auch nicht abgesehen. Einen von ihnen konnte die Polizei schnappen, die anderen zwei werden noch gesucht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter betraten gegen 12.40 Uhr den Edeka-Markt an der Wahlscheider Straße. Während zwei von ihnen, ein Mann und eine Frau, die Mitarbeiter durch mehrfaches Fragen nach Produkten ablenkten, ging der Dritte in das Büro der Filiale. Dort nahm er zwei Taschen aus einem Schrank und warf diese aus dem Fenster auf einen Weg neben dem Supermarkt. Daraufhin verließ er das Geschäft, sammelte draußen die Taschen ein und ging in Richtung des Altenheims davon. Auch seine Mittäter verließen kurz darauf das Geschäft. Mitarbeiter hatten den Diebstahl inzwischen bemerkt, folgten den Personen und verständigten die Polizei. In Höhe der Kreissparkasse konnte die Polizei einen der Täter, die sich zwischenzeitlich umgezogen hatten, festnehmen.

Die Fahndung nach den beiden weiteren Tätern und dem Diebesgut verlief bisher ohne Ergebnis. Die Frau, die im Supermarkt noch einen schwarzen Rock und ein gelbes Oberteil getragen hatte, trug später ein rotes Oberteil. Der Mann, der die Taschen aus dem Fenster geworfen hatte, trug eine zerrissene Jeans. Eine schwarze Jacke, einen Schal und Turnschuhe hatte er ausgezogen und trug später einen gelben Pullover und Badelatschen. Zeugen haben außerdem einen weißen Transporter mit Duisburger Kennzeichen beobachtet, der mit den Personen in Zusammenhang stehen könnte.

In den gestohlenen Taschen befanden sich zwei Smartphones sowie zwei Geldbörsen mit persönlichen Dokumenten und Bargeld.

Der festgenommene Täter, ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in Lohmar, wurde wegen fehlender Haftgründe noch am Samstagabend wieder entlassen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel: 02241 541-3121 entgegen. (fh)

