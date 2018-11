POL-SU: Gurte retten Leben!

Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Mit leichten Verletzungen ist ein 22-Jähriger Mucher am Samstagmorgen (24.11.2018) ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem er sich gegen 02.15 Uhr mit seinem Ford auf der Wahnbachtalstraße nach einer Frontalkollision mindestens einmal überschlagen hatte. Der junge Mann war auf dem Weg nach Hause, als er in einer Rechtskurve zwischen Neunkirchen-Seelscheid und Much mit den Rädern auf den unbefestigten Seitenstreifen neben der Fahrbahn geriet. Er verlor die Kontrolle über seinen Kleinwagen, fuhr in die Böschung neben der Wahnbachtalstraße, prallte frontal gegen einen Baum und überschlug sich möglicherweise mehrfach. Anschließend kam der Wagen wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 22-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat geht dem Verdacht nach, ob ein "Sekundenschlaf" zum Unfall geführt haben könnte. Der stark beschädigte Ford musste abgeschleppt werden. Der Schaden liegt bei circa 5000,- Euro. (Bi)

