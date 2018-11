POL-SU: Einbrecher nehmen Bargeld mit

Lohmar (ots) - Am Freitagnachmittag (23.11.2018), in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 18.45 Uhr, haben Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Schmiedgasse in Lohmar aufgebrochen und Bargeld aus einer Anrichte gestohlen. Die Einbrecher hatten vermutlich mit einem Schraubendreher am Rahmen der Terrassentür gehebelt und die Verriegelung überwunden. Durch die entstandene Spannung war die Scheibe der Kunststofftür gesprungen. Im Haus durchsuchten die Täter alle Räume nach Beute. Nach ersten Angaben wurde nur ein kleiner vierstelliger Geldbetrag gestohlen. In der Nähe des Tatortes waren einem Nachbarn zwei verdächtige Personen aufgefallen, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten. Auffällig an den beiden dunkel gekleideten Männern waren Reflektoren an den Hosen. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Siegburg unter der Telefonnummer 02241 541-3121 entgegen. Wie Sie ihr Haus gegen Einbrecher schützen können, erfahren Sie durch die kostenlosen Beratungen der Polizei zum Thema Einbruchsschutz. Lassen Sie sich von Experten beraten! Kontakt unter der Rufnummer 02241 541-4777. (Bi)

