POL-SU: Kleinbus mit 7 Kindern an Bord verunglückt

Henenf-Heisterschoß (ots) - Am 25.11.2018 um 09:40 Uhr befuhr eine 34jährige aus Neunkirchen-Seelscheid mit ihrem Kleinbus die L 352 aus Richtung Remschoß kommend in Richtung Heisterschoß. In einer Rechtskurve kam sie vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn ins Rutschen. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, rutsche in einen Graben, prallte dann gegen die dahinter befindliche Böschung und blieb dort auf der Seite liegen. Im Fahrzeug befanden sich 7 Kinder im Alter von einem Jahr bis 13 Jahre. Alle Insassen konnten den Pkw selbständig verlassen. Ein 8jähriges Kind erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug wurde auf Wunsch der Fahrerin abgeschleppt. (OM)

