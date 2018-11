POL-SU: Pkw bleibt nach Verkehrsunfall auf dem Dach liegen

Siegburg-Seligenthal (ots) - Am 24.11.2018 um 18:13 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Nach ersten Ermittlungen vor Ort befuhr ein 28jähriger Siegburger mit einem Pkw die Hauptstraße von Hennef kommend in Fahrtrichtung Siegburg. In Höhe der Einmündung Auf dem Kellersberg verlor der Fahrer, aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug geriet in den Grünstreifen, drehte sich um die eigene Achse überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer, der sich alleine im Fahrzeug befand, wurde hierbei schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Hauptstraße musste während der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden. Es kam jedoch nicht zu nennenswerten Störungen. (DS)

