POL-SU: Einbrecher hebeln Terrassentüren auf

Lohmar/Sankt Augustin (ots) - Einbrecher nutzten am Donnerstagabend (22.11.2018) die Abwesenheit der Bewohner, um in zwei freistehende Einfamilienhäuser in Lohmar und Sankt Augustin einzusteigen. In beiden Fällen waren die Bewohner nur für wenige Stunden außer Haus.

Der Bewohner eines Hauses an der Sottenbacher Straße in Lohmar hatte gegen 15:00 Uhr das Haus verlassen. Als er gegen 17:30 Uhr zurückkehrte, bemerkte er gleich die offen stehende Terrassentüre sowie mehrere offene Schubladen und rief die Polizei. Die Täter hatten die Balkontüre aufgehebelt und das Erdgeschoss sowie die erste Etage durchsucht. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Vermutlich nahmen sie einiges an Schmuck der Ehefrau mit.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.

Durch das Aufhebeln der Terrassentüre gelangten Einbrecher am Donnerstag auch in ein freistehendes Einfamilienhaus in Sankt Augustin. Die Tochter der Bewohner stellte beim Betreten des Hauses gegen 19:00 Uhr fest, dass alle Schränke durchwühlt und der Inhalt auf dem Boden verteilt worden war. Die Eltern selbst hatten gegen 16:00 Uhr das Haus verlassen. Nach ersten Erkenntnissen wurden Uhren und Schmuck gestohlen.

Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3321.

Die Polizei rät: Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung durch den Einbau geprüfter und zertifizierter Sicherungstechnik. Die Technischen Fachberater der Polizei Rhein-Sieg-Kreis beraten Sie dazu neutral und kostenlos unter Tel.: 02241 541-4777.

Polizeiliche Tipps zum Thema Einbruchsschutz gibt es außerdem im Internet unter www.riegelvor.nrw.de. (fh)

