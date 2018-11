POL-SU: Unfallzeugen gesucht: Senior an Bushaltestelle schwer verletzt

Niederkassel (ots) - Mit schwersten Verletzungen an den Beinen ist gestern Nachmittag (21.11.2018) ein 70-jähriger Niederkasseler in eine Unfallklinik gebracht worden. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Verunfallte gegen 16.30 Uhr versucht, an der Bushaltestelle "Lülsdorf Hallenbad" an der Berliner Straße in Niederkassel, einen Linienbus zu erreichen. Er soll nach Zeugenangaben im Moment der Abfahrt des Busses im Bereich der geschlossenen vorderen Bustür gestanden haben. Aus ungeklärten Gründen geriet der Niederkasseler mit den Beinen unter den Bus und wurde schwer verletzt. Er musste vor dem Transport ins Krankenhaus notärztlich versorgt werden. Eine Lebensgefahr bestand glücklicherweise nicht. Der Fahrer des beteiligten Linienbusses setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Ob er den Vorfall überhaupt wahrgenommen hat, ist unklar. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Unfallzeugen sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 zu melden. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell