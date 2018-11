POL-SU: Eigentümer verhindert Diebstahl seines Motorrollers

Siegburg (ots) - Gestern Abend (20.11.2018) gegen kurz vor 21.30 Uhr trat der Besitzer eines blauen Piaggio-Motorrollers auf den Balkon seines Hauses am Sandweg in Siegburg. Er sah einen Unbekannten, der gerade dabei war, dass Lenkradschloss seines Motorrollers aufzubrechen. Er schrie den 175cm bis 180cm großen Täter an. Dieser erschrak und lief vom Grundstück zu einer auf der Straße wartenden Person, die auf einem Motorroller saß. Gemeinsam fuhren sie vom Tatort davon. Der mutmaßliche Täter hatte einen dunklen Helm auf dem Kopf und trug eine dunkelgraue Jacke. Durch den Diebstahlsversuch entstand ein Sachschaden von circa 400,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

