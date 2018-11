POL-SU: Schwer verletzter Busfahrer

Lohmar (ots) - Am Dienstagmittag (20.11.2018) gegen 11.40 Uhr ist ein Linienbus der RSVG mit mehreren Straßenlaternen und Ampelmasten kollidiert. Der 51-jährige Fahrer des Busses wurde schwer verletzt und musste in ein Bonner Krankenhaus gebracht werden. Aus bislang ungeklärten Gründen war der 51-Jährige mit dem leeren Bus auf der Fahrt in Richtung des Donrather Dreiecks in Höhe des Lohmarer Stadthauses an der Hauptstraße auf die Gegenfahrbahn geraten. Er überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte anschließend gegen die Laternen und Ampeln im Einmündungsbereich des Wiesenpfades. Der Kraftomnibus kam kurz hinter dem Wiesenpfad auf der Gegenfahrbahn der Hauptstraße zum Stehen. Der Busfahrer hatte sich schwer verletzt und kam nach der Erstbehandlung vor Ort ins Krankenhaus. Es befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine weiteren Personen im Bus. Der 51-Jährige konnte bislang nicht dazu befragt werden, warum er die Kontrolle über den Bus verloren hatte. Da ein technischer Defekt am schwer beschädigten Bus bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, wurde das Fahrzeug sichergestellt. Der Sachbeweis an der Unfallstelle wurde durch die Unfallaufnahmegruppe geführt. Die Hauptstraße musste zunächst komplett gesperrt werden. Es kam zu spürbaren Verkehrsbehinderungen. Die Unfallstelle konnte erst nach Abtransport des Busses und der Sicherung der beschädigten Ampelanlage gegen 16.54 Uhr freigegeben werden. Der Sachschaden wird auf circa 65.000 Euro geschätzt. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell