POL-SU: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Lohmar (ots) - Am 19.11.2018 gegen 19:40 Uhr war eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohmar auf der Sülztalstraße von Rösrath in Richtung Lohmar unterwegs. An der Ortslage Lohmar-Heppenberg wollte sie nach links in den Höhenweg abbiegen. Als die Ampel für ihre Fahrtrichtung Grünlicht zeigte, fuhr sie in den Einmündungsbereich und missachtete dabei den Vorrang eines entgegenkommenden Fahrers. Der 45-jährige Lohmarer war mit seinem Pkw aus Richtung der Donrather Kreuzung kommend geradeaus in Richtung Rösrath unterwegs. Die Fahrzeuge prallten vor der Einmündung zusammen und beide Beteiligte wurden leicht verletzt. Sie kamen in Rettungswagen ins Krankenhaus. Die unfallbeschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 20000,- Euro geschätzt.(Ri)

