POL-SU: Unfall mit Motorradfahrer beim Abbiegen

Siegburg (ots) - Ein 69-jähriger Autofahrer aus Siegburg wollte am Freitagmittag (16.11.2018) gegen 13.30 Uhr vom Nachtigallenweg in Siegburg-Kaldauen nach links auf die Wahnbachtalstraße abbiegen. Während des Abbiegevorgangs vom ungeordneten Nachtigallenweg auf die bevorrechtigte Landstraße kollidierte sein weißer Renault mit dem Motorrad eines 41-jährigen Hennefers. Der Honda-Fahrer war mit seiner Maschine auf der Wahnbachtalstraße aus Richtung Kaldauen kommend in Richtung der Stadtmitte unterwegs. Das Motorrad prallte gegen den Frontbereich des Renaults und der 41-jährige Fahrer stürzte auf die Fahrbahn. Er zog sich schwere Verletzungen zu und kam in ein Bonner Krankenhaus. Zeugen schilderten der Polizei, dass der Motorradfahrer möglicherweise mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf rund 13.000,- Euro geschätzt. (Bi)

