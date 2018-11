POL-SU: Schwerer Verkehrsunfall auf Rheidter Kreuzung

Niederkassel (ots) - In der Sonntagnacht (18.11.2018) gegen 02.10 Uhr kam es auf der Kreuzung Deutzer Straße/Unterstraße/Am Schildchen in Niederkassel-Rheidt zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Im Kreuzungsbereich war ein schwarzer Renault mit einem mit zwei Fahrgästen besetzten Taxi zusammengestoßen. Dabei wurden die 62 und 65 Jahre alten Passagiere leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Ein 22-Jähriger aus Niederkassel war mit seinem französischen Kleinwagen auf der Unterstraße in Richtung des Kreuzungsbereichs unterwegs. Offensichtlich missachtete er die Vorfahrt des Taxis auf der Deutzer Straße, das aus Richtung Niederkassel gefahren kam, und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort prallten die Fahrzeuge gegeneinander und wurden erheblich beschädigt. Der 22-Jährige und der 68-jährige Taxifahrer aus Niederkassel blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme kam den Polizisten der Verdacht, dass der 22-Jährige alkoholisiert ist. Ein Alkotest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Der junge Mann musste mit zur Polizeiwache und eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein hielten die Polizisten ein. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss eingeleitet. Bestandteil der weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats ist die Aussage von Zeugen. Sie seien kurze Zeit vor dem Unfall auf der Deutzer Straße von einem Taxi überholt worden, welches mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Ob es sich bei dem verunfallten VW Touran, um das zuvor überholende Taxi handelt, ist unklar. Bei dem Unfall sind Betriebsstoffe ausgelaufen und ein Verkehrszeichen wurde beschädigt. Die alarmierte Feuerwehr hat die Reinigung der Unfallstelle übernommen und das Verkehrszeichen provisorisch gerichtet. Der Sachschaden an den beiden PKW, die abgeschleppt werden mussten, liegt bei circa 10.000 Euro. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell