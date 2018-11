POL-SU: Geschäftseinbruch in Neunkirchen-Seelscheid

Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Am 17.11.2018 gegen 01:40 Uhr meldete ein Anwohner einen vermutlichen Einbruch in ein Tabak- und Schreibwarengeschäft an der Zeithstraße in Neunkirchen-Seelscheid. Der Zeuge war durch das Geräusch berstenden Glases aufmerksam geworden und hatte verdächtigen Taschenlampenschein in dem Geschäft nahe der Römerstraße gesehen. Als die Polizeikräfte wenig später eintrafen, waren die Täter nicht mehr vor Ort. Die Glasfüllung der Eingangstür war eingeschlagen. Aus den Auslagen fehlten einige Tabakwaren. Welche Beute die Einbrecher sonst noch mitnahmen, ist unklar. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

