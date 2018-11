POL-SU: Neue Gesichter im Bezirksdienst der Polizei Rhein-Sieg-Kreis

3 weitere Medieninhalte

Rhein-Sieg-Kreis (ots) - Insgesamt vier neue Bezirksdienstbeamte haben in Hennef, Eitorf, Niederkassel und Troisdorf ihren Dienst angetreten. Das sind die neuen Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen:

Hennef

Heimspiel für Axel Lindemann: Der gebürtige Hennefer wird in diesen Tagen der neue Bezirksdienstbeamte für Hennef West - nach fast 35 Jahren Dienst auf der städtischen Wache. "Das ist meine Stadt", sagt der Polizeihauptkommissar. Umso mehr freue er sich darauf, abseits des Einsatzgeschehens den intensiven Kontakt zu den Menschen in Hennef zu pflegen.

Mit 16 Jahren hat Lindemann 1978 die Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Linnich begonnen. 1981 kam er zur Polizei Rhein-Sieg-Kreis, wo er nach drei Jahren in Sankt Augustin zur Wache Hennef wechselte.

Als Ausgleich zum Arbeitsalltag spielt Lindemann mit Vorliebe Tennis. Doch ab und zu zieht es selbst den treuen Hennefer in die Ferne und dann gleich richtig: Amerika bezeichnet er als sein großes Hobby.

Im Bezirksdienst folgt Lindemann auf Polizeihauptkommissar Peter Seifert, der sich Ende November in den Ruhestand verabschiedet.

Eitorf

Bereits seit Ende Oktober neu im Bezirksdienst ist Michael Elster. Der Polizeihauptkommissar hat seinen Vorgänger Rolf Wagener abgelöst und ist jetzt der "Schutzmann an der Ecke" in Eitorf West. Eine Aufgabe, auf die Elster sich nach 28 Jahren im Wachdienst der Eitorfer Polizei besonders gefreut hat: "Ich kann jetzt in meinem Bezirk viel mehr präsent sein und bin näher am Bürger." Nachdem der Alltag im Wachdienst vor allem durch Einsätze dicht getaktet war, habe er nun mehr Zeit für intensive Ermittlungsarbeit.

Elster ist seit dem Jahr 1980 Polizist. Nach seiner Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Essen kam er zur Polizeiautobahnstation Bonn. Eine spannende Zeit, da er in Bonn - damals noch Bundeshauptstadt - häufig an Eskorten von Staatsbesuchen beteiligt war. 1990 wechselte er zur Polizei Rhein-Sieg-Kreis und war seitdem in verschiedenen Funktionen auf der Wache in Eitorf tätig.

Elster ist in Windeck geboren und aufgewachsen, wo er auch heute noch lebt.

Niederkassel

In Niederkassel ist Polizeihauptkommissar Werner Momper seit Ende Oktober neu im Team der Bezirksdienstbeamten. Nach 24 Jahren Wachdienst in Sankt Augustin ist jetzt Lülsdorf sein Revier. Dort folgt der 55-Jährige auf Frank Pfau, der im September den Ruhestand angetreten hat. Auch für Momper ist der direkte Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern die wichtigste und zugleich reizvollste Aufgabe im Bezirksdienst.

Seine Polizeikarriere begann Momper 1981 beim damaligen Bundesgrenzschutz in Sankt Augustin. Nach einem einjährigen Auslandseinsatz bei der Deutschen Botschaft in Bagdad wechselte er 1992 zur Polizei NRW. Dort war er zuerst in der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Bonn eingesetzt. Zwei Jahre später wechselte er schließlich zur Polizei Rhein-Sieg-Kreis.

Als Ausgleich zum Dienst hält der Familienvater sich in Bewegung: Wenn er nicht mit seinen beiden Hunden unterwegs ist, fährt er viel Fahrrad oder geht Laufen.

Troisdorf

Jörg Leuschner ist der neue Bezirksdienstbeamte für Troisdorf Altenrath. Für den Polizeihauptkommissar eine völlig neue Aufgabe: Nach 24 Jahren im Einsatztrupp mit viel verdeckter Ermittlungsarbeit repräsentiert er jetzt ganz öffentlich die Polizei in seinem Bezirk. Und freut sich auf den direkten und intensiven Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern.

Leuschner ist seit 1983 bei der Polizei. Nachdem er einige Jahre in der Hundertschaft der Polizei Bonn eingesetzt war, kam er 1990 in den Rhein-Sieg-Kreis.

In Troisdorf löst er seinen Vorgänger Willi Höller ab, der im Sommer in den Ruhestand verabschiedet wurde.

