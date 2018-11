POL-SU: Radfahrerin bei Kollision mit Pkw verletzt

Troisdorf (ots) - Am 15.11.2018 gegen 14:45 Uhr war ein 26-jähriger Troisdorfer mit seinem Pkw in Troisdorf auf der Bundesstraße 56 von Siegburg in Richtung Troisdorf unterwegs. Er nahm die Abfahrt Troisdorf, um nach rechts auf die Bundesstraße 8 (B 8) in Richtung der Aggerbrücke abzubiegen. Obwohl er zunächst vor dem parallel der B 8 verlaufenden Radweg anhielt, übersah er beim Abbiegen eine 78-jährige Radfahrerin, die sich vorfahrtberechtigt auf dem Radweg von links aus Richtung Siegburg näherte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem E-Bike der Sankt Augustinerin. Die Radfahrerin stürzte auf die Fahrbahn und wurde verletzt. Zu ihrem Glück trug sie einen Fahrradhelm, der zwar beschädigt wurde, aber ihren Kopf schützte. Die 78-Jährige kam mit leichteren Verletzungen davon und wurde zur Behandlung per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer gab an, er habe die Seniorin möglicherweise wegen der tiefstehenden Sonne übersehen.(Ri)

