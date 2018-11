POL-SU: Zwei Leichtverletzte bei Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Sankt Augustin (ots) - Am 14.11.2018 gegen 20:15 Uhr war eine 18-jährige Fahrerin aus Sankt Augustin in ihrem VW Golf auf der Einsteinstraße in Sankt Augustin unterwegs. In einer Rechtskurve in Richtung der Siegburger Straße geriet sie auf die Gegenfahrspur und prallte mit dem Renault eines entgegenkommenden 52-Jährigen aus Dernau zusammen. Durch den Aufprall wurde der Renault noch gegen einen geparkten Pkw am Fahrbahnrand geschoben, ehe er zum Stillstand kam. Der 52-Jährige und die 18-Jährige wurden beide leicht verletzt. Einer medizinischen Behandlung bedurften sie vor Ort nicht. Die junge Fahrerin gab an, sie habe nur mit einer Hand gelenkt und sei in der Kurve vom Lenkrad abgerutscht. So sei ihr Auto auf die Gegenfahrspur geraten. Für die unfallaufnehmenden Polizisten ergab sich der Verdacht, dass sie möglicherweise durch ihr Smartphone abgelenkt war. Daher stellten sie das Gerät zur Auswertung sicher. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 12000,- Euro geschätzt. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.(Ri)

