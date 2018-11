POL-SU: Pkw landet nach Ausweichmanöver im Feld

Siegburg (ots) - Am 14.11.2018 gegen 16:00 Uhr war ein 22-Jähriger in seinem Audi A3 auf der Siegburger Wahnbachtalstraße von Seligenthal in Richtung der Innenstadt unterwegs. Als er in der Ortslage Kaldauen die Einmündung "Am Abtshof" erreichte, kam ihm ein Pkw entgegen, der unmittelbar vor ihm nach links abbog. Der 22-Jährige wich aus und verlor die Kontrolle über sein Auto. Der Audi überfuhr eine Verkehrsinsel und eine Grünfläche, ehe er abhob und in einem etwa drei Meter unterhalb der Straße gelegenen Feld landete. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Das Fahrzeug, welches den Vorrang des 22-Jährigen missachtet hatte, konnte am Unfallort nicht mehr festgestellt werden. Nach Zeugenangaben könnte es sich um einen silberfarbenen Toyota-Yaris mit Siegburger Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache Siegburg unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

