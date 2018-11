POL-SU: Ladendiebe in Parfümerie erwischt

Siegburg (ots) - Am 14.11.2018 gegen 13:30 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin einer Parfümerie am Siegburger Markt zwei Männer und eine junge Frau beim Ladendiebstahl. Die Verdächtigen steckten mehrere Flaschen teuren Parfüms ein und unterhielten sich dabei in polnischer Sprache. Eine Angestellte sprach die Fremden an, woraufhin das Trio in verschiedene Richtungen aus dem Geschäft flüchtete. Die alarmierten Polizisten konnten aufgrund von Zeugenhinweisen einen der mutmaßlichen Täter in einem anderen Geschäft nahe des Tatortes stellen und festnehmen. Die Frau und der Mittäter, der zwei Hunde bei sich hatte, konnten im Rahmen der sofortigen Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 59-Jährigen mit Wohnsitz in Köln, der bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten ist. Teile der Beute, die mit einem Gesamtwert von 730,- Euro angegeben wird, wurden bei ihm nicht mehr gefunden. Den 59-Jährigen erwartet nun ein weiteres Strafverfahren wegen schweren Diebstahls.(Ri)

