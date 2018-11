POL-SU: Fahrradfahrer stürzt wegen verkeilter Einkaufstasche

Hennef (ots) - Vermutlich wegen einer am Fahrradlenker hängenden Einkaufstasche ist am Dienstagmorgen (13.11.2018) ein 60-jähiger Fahrradfahrer aus Hennef gestürzt. Er musste mit schweren Kopf- und Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus. Zeugen hatten den stark blutenden und bewusstlosen Mann mit seinem Fahrrad auf der Hennefer Ladestraße liegend gefunden und den Rettungsdienst alarmiert. Der 60-Jährige wurde notärztlich behandelt und in ein Krankenhaus gefahren. Angaben zum Unfallhergang konnte er bislang nicht machen. Vermutlich hatte sich der Einkaufsbeutel am Fahrradlenker zwischen Vorderrad und Vordergabel verkeilt und das Vorderrad blockiert. Dadurch ist der 60-Jährige gestürzt und mit dem Kopf auf die Fahrbahn geprallt. Spuren, die auf einen anderen Unfallhergang schließen lassen, liegen nicht vor. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3521 zu melden. (Bi)

