POL-SU: Korrekturmeldung - Jugendliche flüchtet nach Unfall

Hennef (ots) - In der Pressemeldung hat sich leider ein Fehler eingeschlichen. Der Verkehrsunfall in Hennef, bei dem eine jugendliche Radfahrerin flüchtete, ereignete sich bereits am 08.11.2018 gegen 18:45 Uhr. Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.(Ri)

