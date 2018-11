POL-SU: Serie von PKW-Aufbrüchen

Siegburg (ots) - In der Zeit des frühen Abends am 11.11.2018 und der anschließenden Nacht zum 12.11.2018 brachen Unbekannte sieben PKW in Sankt Augustin-Hangelar, Ortslage Niederberg auf. In sechs Fällen handelte es sich um Fahrzeuge der Marke BMW, das siebte Fahrzeug war ein Mercedes. Die Täter schlugen in vier Fällen eine Seitenscheibe ein, in zwei Fällen entfernten sie den Schließzylinder der Tür, in einem Fall ist die Begehensweise noch unklar. Aus allen Fahrzeugen wurden hochwertige Autoteile entwendet. In vier Fällen demontierten die Unbekannten das Lenkrad mit Airbag, aus drei Fahrzeugen den Bordcomputer inclusive Navigationssystem. Der Wert der Beute dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Hinweise an die Polizei, Telefon 02241 541-3321. (Kü)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell