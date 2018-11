POL-SU: Falscher Alarm in Hennef

Hennef (ots) - Am 12.11.2018 gegen 15:40 Uhr wurde von der Grundschule an der Gartenstraße in Hennef ein automatisierte Amokalarm ausgelöst. Binnen weniger Minuten waren mehrere Einsatzkräfte der Polizei vor Ort und stellten fest, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Es waren keine Personen in Gefahr. Ob ein technischer Fehler oder eine falsche Bedienung vorliegt, wird noch geprüft.(Ri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell