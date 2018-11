POL-SU: Vermisste Seniorin tot aufgefunden

Sankt Augustin (ots) - Die seit dem 04.11.2018 aus einem Seniorenheim in Sankt Augustin-Birlinghoven vermisste 78-jährige Frau wurde am 10.11.2018 gegen 11:00 Uhr auf einem Privatgrundstück nahe des Seniorenheims leblos aufgefunden. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen, mit Spürhunden, Kräften der Bereitschaftspolizei und Hubschrauber waren in der vergangenen Woche erfolglos geblieben. Auch eine Öffentlichkeitsfahndung und Mithilfeersuchen an die Bevölkerung brachten keine entscheidenden Hinweise. Nach derzeitiger Einschätzung der Kriminalpolizei war die Vermisste die Treppen eines Kellerabganges hinunter gestürzt und hatte sich tödliche Verletzungen zu-gezogen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Hinweise auf eine Straftat gibt es nicht. Zur genauen Untersuchung der Todesumstände wurde der Leichnam zur Gerichtsmedizin nach Bonn gebracht. Wie die 78-Jährige auf das mit einem hohen Zaun umfriedete Grundstück gelangte, ist noch nicht abschließend geklärt.(Ri)

