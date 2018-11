POL-SU: Abbieger übersehen: 8.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Siegburg (ots) - Bei einem Auffahrunfall in Siegburg wurde am Samstagabend ein 62-jähriger Autofahrer verletzt. Der Siegburger fuhr gegen 22:20 Uhr auf der Luisenstraße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Roon- und Scharnhorststraße wollte er nach rechts in die Roonstraße abbiegen. Als der Siegburger anhielt, um Fußgänger passieren zu lassen, fuhr ihm eine Siegburgerin mit ihrem BMW Mini auf. Die 28-Jährige hatte den Abbiegevorgang scheinbar übersehen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Kleinwagen des 62-Jährigen um 180 Grad und kam im Einmündungsbereich der Roonstraße zum Stehen. Der Siegburger wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000,- Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (fh)

