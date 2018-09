POL-SU: 19-jähriger Bankangestellter rettet die Ersparnisse einer Seniorin

Hennef (ots) - Mit der klassischen "Enkeltrickmasche" meldete sich am Dienstagmittag (11.09.2018) telefonisch eine Unbekannte bei einer 85-jährige Frau aus Hennef. Durch eine geschickte Gesprächsführung suggerierte die weibliche Täterin, dass sie die Enkelin der Angerufenen sei und dringend Geld für den Kauf einer Wohnung benötige. Um die Dringlichkeit der Forderung zu unterstreichen, gab die Unbekannte an, dass man gerade beim Notar säße. Die hilfsbereite 85-Jährige ging zu ihrer Bankfiliale und hob 20.000 Euro Bargeld ab. Dem 19-jährigen Mitarbeiter der Bank kam die Abhebung verdächtig vor und er vermutete einen Betrug. Der junge Mann begleitete die Seniorin nach Hause und wartete dort auf einen weiteren Anruf der Täterin, der kurze Zeit später auch erfolgte. Obwohl er den Betrügern die Geldübergabe in Aussicht stellte, erschien zum vereinbarten Zeitpunkt niemand. Selbstverständlich hatte der 19-Jährige zwischenzeitlich die Polizei alarmiert, die sich am Wohnort der 85-Jährigen auf die Lauer legte. Glücklicherweise ist es durch das umsichtige Handeln des Bankangestellten zu keiner vollendeten Straftat gekommen und die Ersparnisse der 85-Jährigen gingen nicht verloren. Infos zum "Enkeltrick" und Tipps wie Sie sich schützen können: Die Täter rufen ältere Menschen unter dem Vorwand an, Verwandte (meistens Enkel oder Neffen) oder gute Bekannte zu sein: "Rate mal wer am Telefon ist?" Dann täuschen sie einen finanziellen Engpass vor und bitten um hohe Bargeldbeträge, weil sie das Geld sofort, aufgrund einer Notlage benötigen (z. B. nach einem Autounfall). Durch mehrere Telefonanrufe in kurzer Zeit erhöhen die Anrufer den psychischen Druck auf ihre Opfer, verbunden mit Appellen wie: "Hilf mir bitte!" Die Täter bitten um absolute Verschwiegenheit gegenüber Dritten (z. B. anderen Verwandten). Weil sie angeblich nicht selbst kommen können, vereinbaren sie mit den älteren Menschen ein Kennwort, das ein Freund oder Bekannter nennen wird, wenn er als Bote das Geld abholt. In zahlreichen Fällen haben die älteren Opfer nach solchen Gesprächen hohe Geldbeträge von ihrem Konto abgehoben, um dem vermeintlichen Enkel oder anderen Verwandten bzw. Bekannten zu helfen.

Um ältere Menschen zu schützen, sprechen Sie mit ihnen über die Methoden der Trickbetrüger.

Wenn Sie selbst angerufen werden:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner, z. B. oft

ein angeblicher Enkel, Geld von Ihnen fordert!

- Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Rufen Sie ihn

über die Ihnen bekannte oder selbst herausgesuchte Rufnummer zurück!

- Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind

und erstatten Sie eine Anzeige.

Bei Fragen helfen Ihnen die im Opferschutz besonders geschulten Beamtinnen und Beamten Ihrer örtlichen Polizei gerne! (Bi) Folgen Sie uns auch auf Facebook unter @polizei.nrw.su oder Twitter unter polizei_nrw_su.

