POL-SU: Schwerer Unfall beim Ausparken

Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Zeugen meldeten am 09.09.2018 gegen 15:30 Uhr einen Verkehrsunfall in Neunkirchen-Seelscheid, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes (Hennefer Straße/ Zum Kisseltal). Sie hatten beobachtet, wie ein Ford C-Max rückwärts aus einer Parklücke gefahren wurde. Plötzlich sei der Wagen stark beschleunigt worden und rückwärts einen Bogen gefahren. Dabei sei eine Frau aus der Fahrertür geschleudert worden und auf den Boden geprallt. Die 49-jährige Troisdorferin war schwer verletzt und kurzzeitig bewusstlos. Während Passanten Erste Hilfe leisteten, wurde der Rettungsdienst samt Notarzt alarmiert. Die Troisdorferin nach der Erstversorgung mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Sie ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und war offensichtlich nicht angegurtet. Warum sich die Fahrertür öffnete, ist noch unklar. Der Mann der Fahrerin, ein 43-jähriger Troisdorfer, hatte laut Zeugen auf dem Beifahrersitz gesessen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, weil er seine Frau ohne Führerschein ans Steuer ließ.(Ri)

