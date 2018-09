POL-SU: Zwei Motorräder in Siegburg gestohlen

Siegburg (ots) - In der Nacht zum 09.09.2018 wurden aus der Hohenzollernstraße in Siegburg-Zange zwei Motorräder gestohlen. Eine graue Suzuki GSR 600 mit Bonner Kennzeichen war vor dem Haus Nr. 11 abgestellt und mit einem Zusatzschloss gesichert. Gegen 03:15 Uhr bemerkte der Besitzer, dass sein Bike verschwunden war. Gegen 11:00 Uhr musste der Eigentümer einer grauen BMW R 1200 GS feststellen, dass sein Motorrad ebenfalls gestohlen worden war. Er hatte die Maschine mit AK-Kennzeichen über Nacht auf dem öffentlichen Parkplatz gegenüber des Hauses Nr. 7 geparkt und mit dem elektronischen Lenkradschloss gesichert. Wer in der Nacht Verdächtiges in der Hohenzollernstraße bemerkt hat, möge dies bitte der Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 mitteilen.(Ri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell