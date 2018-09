POL-SU: 26-jähriger läuft vor Taxi

Sankt Augustin (ots) - Ein 49-jähriger Taxifahrer war am Donnerstag (06.09.2018) um 10.20 Uhr mit seinem Wagen auf der "Alte Heerstraße" in Sankt Augustin in Richtung Hennefer Straße unterwegs. An der Kreuzung Alte Heerstraße/Am Kreuzeck/Am Thomaskreuzchen kam es zum Zusammenstoß mit einem 26-jährigen Fußgänger. Der Sankt Augustiner war trotz Rotlicht zeigender Fußgängerampel aus Richtung "Am Kreuzeck" auf die Straße gelaufen. Der junge Mann lief gegen die rechte Seite des Mercedes-Taxis und fiel auf die Straße. Bevor der Taxifahrer aussteigen und helfen konnte, rappelte sich der augenscheinlich verletzte 26-Jährige auf und lief wieder in Richtung der Straße "Am Kreuzeck" davon. Der Taxifahrer aus Siegburg ließ seinen Mietwagen stehen und lief dem "Flüchtigen" hinterher. Nach wenigen Metern konnte er den Unfallbeteiligten einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Mit leichten Verletzungen kam der 26-Jährige ins Krankenhaus. Da der Verletzte Anzeichen für einen Drogenkonsum aufwies, machten die unfallaufnehmenden Beamten einen Drogentest, der positiv ausfiel. Im Krankenhaus wurde dem Sankt Augustiner deshalb eine Blutprobe entnommen. Der Taxifahrer beendete unter dem Eindruck des Erlebten seine Fahrtätigkeit. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell