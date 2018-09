POL-SU: Regennasse Fahrbahn wurde zwei Moped-Fahrern zum Verhängnis

Lohmar/Siegburg (ots) - Am Morgen (06.09.2018) um 07.30 Uhr stürzte eine 17-jährige Mucherin mit ihrem Leichtkraftrad der Marke Aprillia auf der Bundesstraße 484 (B484) in Höhe Lohmar-Wahlscheid. Die junge Frau wollte von der B484 nach links in die Schiffarther Straße abbiegen. Beim Bremsen auf nasser Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihre Maschine und stürzte. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Aus ihrer Aprillia war Benzin auf die Fahrbahn gelaufen, welches durch den Bauhof der Stadt Lohmar entfernt wurde. In Siegburg auf der Wolsdorfer Straße stürzte gegen 10.15 Uhr eine 47-jährige Siegburgerin mit ihrem Suzuki-Roller. Beim Vorbeifahren an einem abbiegenden PKW geriet der Roller auf nasser Fahrbahn ins Rutschen und die 47-Jährige stürzte. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und wollte selbständig zum Arzt gehen. Nach Trockenperioden lässt der Regen aus dem angetrockneten Staub, Reifenabrieb und Blütenpollen einen gefährlichen Schmierfilm - Sommerglatteis - entstehen. Besonders Zweiradfahrer sind davon betroffen. Hat es nach langer Trockenheit geregnet, können Straßen auch noch glatt sein, wenn sie längst wieder getrocknet sind. Bei solchen Wetterlagen stets mit Glätte rechnen und mit angepasster Geschwindigkeit vorsichtig fahren. (Bi)

