POL-SU: Mofa-Fahrerin weicht Fußgängerin aus und stürzt

Troisdorf (ots) - Eine 49-jährige Troisdorferin fuhr am Donnerstagmorgen (06.09.2018) gegen 07.55 Uhr mit ihrem Mofa auf der Frankfurter Straße in Troisdorf. In Höhe des Ursulaplatzes trat plötzlich eine Fußgängerin von rechts kommend auf die Fahrbahn. Die in Richtung Innenstadt fahrende Mofa-Fahrerin musste eine Vollbremsung machen und verlor dadurch die Kontrolle über ihr Zweirad. Sie stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Schürfwunden und Prellungen zu. Die Fußgängerin ging zunächst weiter, wurde von anwesenden Passanten zur Unfallstelle zurück gerufen. Sie gab der leicht verletzten 49-Jährigen einen Zettel mit Namen, Anschrift und Erreichbarkeit. Im Laufe des Tages versuchte die Troisdorferin Kontakt zu der Fußgängerin aufzunehmen und stellte fest, dass die angegebenen Daten so nicht stimmen. Am Abend wendete sie sich dann an die Polizei und erstattete Anzeige. Gesucht wird eine circa 50 Jahre alte Frau mit osteuropäischen Erscheinungsbild. Die schlanke und ungefähr 170cm große Frau hat schulterlange blonde Haare. Sie trug eine blaue Jeanshose und eine dunkle Jacke. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zu der Frau machen können, sich bei der Polizei in Troisdorf unter der Telefonnummer 02241 541-3221 zu melden. Bei einem Personalienaustausch verlassen Sie sich nicht auf mündliche Angaben. Lassen Sie sich einen Ausweis oder andere amtliche Dokumente (z.B. Führerschein) zeigen und notieren die Daten selbst. Im Zweifelsfall verständigen Sie die Polizei. (Bi)

