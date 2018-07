POL-SU: Baumaschinendiebe bringen eigene Batterie mit

Sankt Augustin (ots) - Durch das Starten des Motors eines Betonpumpen-LKW wurde die Nachbarin einer Baufirma "Am Kreuzeck" in Sankt Augustin in der Samstagnacht (07.07.2018) gegen 03.30 Uhr geweckt. Sie verständigte umgehend die Polizei, die kurze Zeit später am Tatort eintraf. Offensichtlich hatten die Fahrzeugdiebe mitbekommen, dass sie entdeckt worden waren und entkamen zwischenzeitlich in unbekannte Richtung. Nach bisherigen Ermittlungen hatten die Täter das Tor zum Firmengelände überklettert und anschließend den Mercedes-LKW mit aufgebauter Betonpumpe auf unbekannte Weise geöffnet. Sie bauten die zwei werksseitig verbauten Starterbatterien aus und ersetzten diese durch zwei mitgebrachte vollgeladene LKW-Batterien. Weil sie bei der Tatausführung gestört wurden, ließen sie das 400.000 Euro teure Fahrzeug und die Batterien zurück. Da eine Batterie knapp 60 Kg wiegt, ist zu vermuten, dass die Täter mit einem Fahrzeug angereist sind. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Sankt Augustin unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen. (Bi) Folgen Sie uns auch auf Facebook unter @polizei.nrw.su oder Twitter unter polizei_nrw_su.

