POL-SU: Lottoannahmestelle überfallen

Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Ein unbekannter männlicher Täter hat am Freitagnachmittag (06.07.2018) gegen 17.35 Uhr eine Lottoannahmestelle an der Hauptstraße in Neunkirchen-Seelscheid überfallen und Bargeld erbeutet. Der circa 40 Jahre alte Mann betrat den Raum des Geschäftes, der neben einer Lottoannahmestelle auch einen Schreibwarenhandel beherbergt, und bedrohte die anwesende Mitarbeiterin mit einer silberfarbenen Pistole. Er ließ sich Geld aus der Registrierkasse in einen durchsichtigen Plastikbeutel packen. Eine namentlich nicht bekannte Kundin betrat während des Überfalls das Geschäft, hielt sich jedoch in einem anderen Bereich des Ladens auf und hatte von der Tat nichts mitbekommen. Davon unbeeindruckt ließ sich der Räuber weiter Geld in seinen mitgebrachten Beutel packen. Anschließend verließ er das Geschäft und lief nach links über den Busbahnhof hinter das Antoniuskolleg und verschwand mit der Beute im Bereich der Ohlertstraße. Der Täter ist circa 40 Jahre alt und ungefähr 160 cm groß. Der Vollbartträger trug eine Sonnenbrille und ein kariertes Jeanshemd. Die Polizei sucht Zeugen, die den mutmaßlichen Täter vor oder nach der Tat gesehen haben. Hinweise zur Person oder seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Siegburg unter der Telefonnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi) Folgen Sie uns auch auf Facebook unter @polizei.nrw.su oder Twitter unter polizei_nrw_su.

