POL-SU: Fahrerin betrunken unterwegs

Lohmar (ots) - Am Sonntagmorgen beobachteten Zeugen gegen 02.00 Uhr im Bereich Kaldauen eine Autofahrerin, die augenscheinlich betrunken war. Sie war mit ihrem PKW auf der B56 in Richtung Lohmar ohne Licht unterwegs und fuhr in starken Schlangenlinien. Die Zeugen folgten ihr und fuhren in eine Nebenstraße in Lohmar. Dort beschädigte sie beim Einparken ein parkendes Fahrzeug. Die Unfallfahrerin schaute sich den Schaden an und ging dann zu einem Haus. Die Zeugen informierten die Polizei.

Durch die Beamten konnte die Frau, eine 53jährige Lohmarerin angetroffen werden. Sie war augenscheinlich alkoholisiert, einen Atemalkohlvortest lehnte sie ab. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. (Th.)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell