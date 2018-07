POL-SU: Fußgängerin angefahren und leicht verletzt

Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Erste Meldungen, dass eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Neunkirchen-Seelscheid am Freitagmittag (06.07.2018) von einem LKW überfahren worden sei, bestätigten sich glücklicherweise nicht. Die 73-jährige Frau aus Much wurde nur leicht verletzt und geht selbständig zu einem Arzt. Sie war als Fußgängerin auf dem Gehweg entlang der Zeithstraße unterwegs, als ein 60-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug den Parkplatz eines Supermarktes verlassen wollte. Als die Mucherin in Höhe der Fahrerkabine war, fuhr der LKW-Fahrer aus dem Landkreis Altenkirchen, der die Frau offensichtlich zu spät gesehen hatte, kurz an, blieb aber sofort wieder stehen. Es kam zu einem leichten Kontakt zwischen der 73-Jährigen und dem LKW. Dadurch stürzte die Frau zu Boden und zog sich leichte Schürfwunden zu. (Bi) Folgen Sie uns auch auf Facebook unter @polizei.nrw.su oder Twitter unter polizei_nrw_su.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell