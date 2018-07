POL-SU: Dreister Dieb klaut Fahrradteil vor der Polizeiwache

Siegburg (ots) - Ein 18-jähriger aus Viersen benötigte am Donnerstagmittag (05.07.2018) dringend ein Fahrradventil. Da er offensichtlich nicht bereit war, eines zu kaufen, bediente er sich an einem, vor der Siegburger Polizeiwache, abgestellten Fahrrad. Er schraubte das Ventil aus dem Reifen, während der Eigentümer, ein Siegburger Kriminalbeamter, dies aus seinem Bürofenster beobachtete. Bevor der Beamte einschreiten konnte, ging der 18-Jährige mit dem Fahrradteil in Richtung des Kreishauses weg. Auf einem Tankstellengelände wurde der Viersener von dem Kripobeamten eingeholt und zur Rede gestellt. Er schraubte das entwendete Ventil gerade in das Hinterrad eines Damenfahrrades. Eine plausible Erklärung für die Herkunft des Damenfahrrades hatte er nicht. Angeblich habe er es von einem Unbekannten am Bahnhof geschenkt bekommen. Nach der Personalienfeststellung und Vernehmung auf der Polizeiwache konnte der 18-Jährige wieder gehen. Das Damenfahrrad wurde als mögliches Diebesgut sichergestellt. Die Polizei ermittelt gegen den jungen Mann wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls. Ob er den Reifen des Polizistenfahrrades wieder aufpumpen musste, ist nicht bekannt. (Bi) Folgen Sie uns auch auf Facebook unter @polizei.nrw.su oder Twitter unter polizei_nrw_su.

