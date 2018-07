POL-SU: Drei leicht Verletzte nach Auffahrunfall

Sankt Augustin (ots) - Bei einem Auffahrunfall auf der Bonner Straße in Sankt Augustin wurden am Mittwochnachmittag drei Personen, darunter ein vier Monate alter Säugling, leicht verletzt. Eine 24-jährige Frau aus Sankt Augustin fuhr gegen 17:20 Uhr auf der Bonner Straße in Richtung Bonn. Im Wagen vor ihr fuhr ein 28-jähriger Mann aus Königswinter, auf der Rückbank saß seine 29-jährige Lebensgefährtin mit der vier Monate alten Tochter. Aufgrund des stockenden Verkehrs musste der 28-Jährige auf Höhe der Kreuzung Bonner Straße / Alte Heerstraße / Kölnstraße abbremsen, was die hinter ihm fahrende Sankt Augustinerin zu spät bemerkte. Sie fuhr auf das bereits stehende Auto auf. Der 28-Jährige musste daraufhin wegen Nackenschmerzen ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Seine vier Monate alte Tochter, die gesichert durch eine Babyschale auf der Rückbank gesessen hatte, wurde vorsorglich in eine Kinderklinik gebracht. Die 24-jährige Sankt Augustinerin wurde ebenfalls aufgrund von Nackenschmerzen ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500,- Euro. (fh)

