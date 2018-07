POL-SU: Zweimal wegen alkalisierter Autofahrer im Einsatz

Neunkirchen-Seelscheid/Hennef (ots) - Gleich zweimal waren die Beamten der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis am Mittwoch (03.07.2018) wegen alkoholisierter Fahrzeugführer im Einsatz. Gegen 19.00 Uhr wurde ein Verkehrsunfall auf der Hasenbacher Straße zwischen den Ortsteilen Neunkirchen-Seelscheid Birkenfeld und Hasenbach gemeldet. Nach ersten Angaben soll ein Auto auf grader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt sein. Beim Eintreffen der Polizei wurde die Fahrerin des schwarzen Renaults, eine 35-jährige Frau aus Ruppichteroth, im Krankenwagen behandelt. Anhand der Unfallspuren war die 35-Jährige vermutlich von Birkenfeld in Richtung Hasenbach gefahren. In Höhe der Unfallstelle hatte sie die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sie fuhr die Böschung neben der Fahrbahn hoch und prallte gegen einen Baum. Der Wagen überschlug sich in der Folge und kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Da der Verdacht vorlag, dass die Ruppichterotherin Alkohol getrunken hatte, musste sie einen Alkotest machen. Dieser ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Zur weiteren Behandlung und zur Blutprobenentnahme kam die Frau mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Ihren Führerschein hielten die Polizisten ein. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe des Fahrzeuges wurden von der Feuerwehr Neunkirchen-Seelscheid entsorgt. Der Sachschaden wird auf 12000,- Euro geschätzt. Bereits um 15.30 Uhr waren die Hennefer Beamten wegen einer Trunkenheit im Straßenverkehr, glücklicherweise ohne Verkehrsunfall, im Einsatz. Der Pächter einer Tankstelle an der Frankfurter Straße hatte den Rettungsdienst verständigt, weil die Fahrerin eines roten Daihatsu beim Aussteigen aus ihrem Wagen auf dem Tankstellengelände zusammen gebrochen war. Da der Wagen einen Schaden am Vorderrad hatte, kam die Polizei ebenfalls hinzu. Die 68-jährige Frau aus Hennef stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkotest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Ob die Henneferin ist Besitz eines Führerscheins ist, ist derzeit noch unklar. Zur Gefahrenabwehr nahmen die Beamten die Autoschlüssel vom Daihatsu in Verwahrung. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr wurden eingeleitet. Die Beamten fuhren die Frau anschließend nach Hause. (Bi) Folgen Sie uns auch auf Facebook unter @polizei.nrw.su oder Twitter unter polizei_nrw_su.

