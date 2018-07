POL-SU: Balkontür offen - mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen

Sankt Augustin (ots) - Am späten Dienstagabend (03.07.2018), in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 23.30 Uhr, haben Einbrecher die günstige Gelegenheit genutzt, während der Abwesenheit der Bewohner, durch die offene Balkontür ins Haus einzusteigen und Bargeld zu entwenden. Die Bewohner des Einfamilienhauses an der Mozartstraße in Sankt Augustin hatten die Balkontür im ersten Obergeschoss zum Lüften gegen die Sommerhitze geöffnet. Als sie gegen 22.30 Uhr das Haus für rund eine Stunde verließen, blieb die Balkontür offen. Dies haben offensichtlich Einbrecher bemerkt und waren über ein Regenfass auf den Balkon geklettert. Sie durchsuchten das Obergeschoss des Hauses nach Beute und stahlen schließlich Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro aus einer Handtasche in der Küche. Vermutlich verließen sie das Haus dann durch die unverschlossene Haustür. Die Hausbewohner gaben an, dass ihnen beim Verlassen des Hauses zwei 22-25 Jahre alte Männer mit kurzen schwarzen Haaren und südländischem Erscheinungsbild vor dem Haus aufgefallen seien. Ob die Unbekannte mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen, ist unklar. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Sankt Augustin unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen. Lassen Sie ein auf Kipp stehendes Fenster oder eine offen stehende Tür nicht unbeobachtet. Schließen Sie alle Fenster und Türen, wenn Sie die Wohnung oder das Haus auch nur kurz verlassen. Wählen Sie im Verdachtsfall die 110! (Bi) Folgen Sie uns auch auf Facebook unter @polizei.nrw.su oder Twitter unter polizei_nrw_su.

